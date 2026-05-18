18.05.2026 06:31:29

Nitto Kohki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nitto Kohki äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nitto Kohki ein Ergebnis je Aktie von -5,550 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,60 Prozent auf 7,20 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 114,57 JPY. Im Vorjahr waren 71,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 27,29 Milliarden JPY, während im Vorjahr 27,26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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