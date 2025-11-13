Nitto Kohki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Kohki hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,50 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,22 Prozent auf 6,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,80 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at