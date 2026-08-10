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10.08.2026 06:31:29
Nitto Kohki stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nitto Kohki gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 18,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren -15,050 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,10 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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