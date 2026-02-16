Nitto Kohki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nitto Kohki präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 110,35 JPY. Im letzten Jahr hatte Nitto Kohki einen Gewinn von 27,29 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nitto Kohki einen Umsatz von 6,81 Milliarden JPY eingefahren.

