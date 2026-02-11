11.02.2026 06:31:28

Nitto Seiko stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nitto Seiko hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 22,86 JPY. Im letzten Jahr hatte Nitto Seiko einen Gewinn von 20,01 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Nitto Seiko 14,24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 59,34 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 60,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nitto Seiko in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 47,07 Milliarden JPY im Vorjahr.

