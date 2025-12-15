Nitto Seimo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nitto Seimo lud am 12.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 89,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 87,12 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nitto Seimo mit einem Umsatz von insgesamt 5,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at