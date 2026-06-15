Nitto Seimo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nitto Seimo lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 179,86 JPY gegenüber 84,27 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent auf 6,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 262,31 JPY gegenüber 206,21 JPY je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 22,10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nitto Seimo 21,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at