Nitto Seimo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nitto Seimo lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32,02 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -15,430 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nitto Seimo im vergangenen Quartal 4,23 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nitto Seimo 4,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at