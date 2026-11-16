Nittobest hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nittobest lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,66 JPY. Im Vorjahresquartal waren 3,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent auf 14,67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at