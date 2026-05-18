Nittobest legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nittobest lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,94 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,91 Prozent auf 13,83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 42,53 JPY. Im letzten Jahr hatte Nittobest einen Gewinn von 31,80 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,92 Prozent auf 57,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 55,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at