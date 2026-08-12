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12.08.2026 06:31:29
Nittobest: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nittobest hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nittobest 2,06 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Nittobest im vergangenen Quartal 13,97 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nittobest 14,02 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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