NittoBoseki: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NittoBoseki äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 775,48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 110,14 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,47 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,18 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at