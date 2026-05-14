NittoBoseki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NittoBoseki hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 182,92 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NittoBoseki 93,84 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 30,64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NittoBoseki 27,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1147,34 JPY beziffert, während im Vorjahr 352,61 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,23 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 109,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at