NittoBoseki präsentierte Quartalsergebnisse

NittoBoseki hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

NittoBoseki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,29 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 34,03 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at