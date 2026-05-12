Nittoc Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nittoc Construction äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,65 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 99,75 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 57,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nittoc Construction 83,80 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 67,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at