Nittoc Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nittoc Construction hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,43 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nittoc Construction 23,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at