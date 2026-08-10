Nittoc Construction mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nittoc Construction gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nittoc Construction ein EPS von 8,68 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nittoc Construction in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 17,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at