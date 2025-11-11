Nittoc Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nittoc Construction hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,64 JPY gegenüber 7,15 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,05 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,37 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at