Nittoc Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nittoc Construction hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Nittoc Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at