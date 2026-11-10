|
10.11.2026 06:31:29
Nittoc Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nittoc Construction hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Nittoc Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!