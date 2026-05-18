NITTOKU ENGINEERING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NITTOKU ENGINEERING hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 55,07 JPY, nach 28,72 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 11,95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

NITTOKU ENGINEERING hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 203,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 73,97 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 27,49 Prozent auf 42,41 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 33,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at