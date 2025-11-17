NITTOKU ENGINEERING gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NITTOKU ENGINEERING äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 81,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NITTOKU ENGINEERING 38,05 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 12,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NITTOKU ENGINEERING 9,93 Milliarden JPY umgesetzt.

