NITTOKU ENGINEERING veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NITTOKU ENGINEERING veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 74,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 81,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,30 Prozent auf 10,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at