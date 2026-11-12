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12.11.2026 06:31:28
Nittsusystem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Nittsusystem hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Nittsusystem 1,29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,36 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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