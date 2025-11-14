Nittsusystem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nittsusystem hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at