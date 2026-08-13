Nittsusystem legte Quartalsergebnis vor

Nittsusystem gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,46 Milliarden JPY gegenüber 1,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at