Nittsusystem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nittsusystem hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,88 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,59 Prozent auf 1,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 51,52 JPY. Im Vorjahr waren 23,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

