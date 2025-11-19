Niu Technologies (A) (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Niu Technologies (A) (spons ADRs) präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 236,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 142,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

