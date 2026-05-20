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20.05.2026 06:31:29
Niu Technologies (A) (spons ADRs) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Niu Technologies (A) (spons ADRs) hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,15 Prozent auf 131,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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