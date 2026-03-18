18.03.2026 06:31:28

Niu Technologies (A) (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Niu Technologies (A) (spons ADRs) hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Niu Technologies (A) (spons ADRs) ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 114,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 95,4 Millionen USD.

Niu Technologies (A) (spons ADRs) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,070 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 599,28 Millionen USD, während im Vorjahr 456,91 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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