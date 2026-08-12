Niu Technologies (A) (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Niu Technologies (A) (spons ADRs) veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 211,6 Millionen USD ausgewiesen.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 1,235 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,11 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at