Niu Technologies (A) (spons ADRs) veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Niu Technologies (A) (spons ADRs) ein EPS von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 254,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at