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23.04.2026 06:31:29
Niutech Environment Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Niutech Environment Technology A hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 172,4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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