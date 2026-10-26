Niutech Environment Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Niutech Environment Technology A hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 77,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Niutech Environment Technology A 63,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at