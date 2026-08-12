Niutech Environment Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Niutech Environment Technology A präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Niutech Environment Technology A im vergangenen Quartal 138,8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 127,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Niutech Environment Technology A 61,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at