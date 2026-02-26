Niutech Environment Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Niutech Environment Technology A hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Niutech Environment Technology A 106,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 90,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,450 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Niutech Environment Technology A 0,220 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 90,00 Prozent auf 294,18 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,83 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

