Niva Bupa Health Insurance Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Niva Bupa Health Insurance Company hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,73 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Niva Bupa Health Insurance Company -0,190 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,74 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 96,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,12 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at