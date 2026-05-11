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11.05.2026 06:31:29
Niva Bupa Health Insurance Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Niva Bupa Health Insurance Company präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 17,69 Milliarden INR gegenüber 16,71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,710 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Niva Bupa Health Insurance Company ein EPS von 1,22 INR je Aktie vermeldet.
Niva Bupa Health Insurance Company hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 54,69 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 55,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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