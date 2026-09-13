Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
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13.09.2026 10:48:00
Nivea von Beiersdorf: »Nicht die nächste Autoindustrie werden«, sagt Vincent Warnery
Das Geschäft mit den Nivea-Produkten des Beiersdorf-Konzerns schwächelte zuletzt erheblich. Manager Warnery beklagt nun strenge EU-Vorgaben und verlangt Entlastungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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