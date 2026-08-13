Nivedita Mercantile Financing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nivedita Mercantile Financing präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,58 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 118,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at