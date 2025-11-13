|
13.11.2025 06:31:28
Nivedita Mercantile Financing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nivedita Mercantile Financing ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nivedita Mercantile Financing die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 7,43 INR. Im letzten Jahr hatte Nivedita Mercantile Financing einen Gewinn von 3,62 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 66,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 161,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 97,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
