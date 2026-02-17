|
Niwas Spinning Mills hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Niwas Spinning Mills hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,11 INR gegenüber -0,010 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
