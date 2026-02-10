|
10.02.2026
NIX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NIX hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat NIX 1,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,11 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
