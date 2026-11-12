NIX präsentierte Quartalsergebnisse

NIX präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NIX ein EPS von 21,34 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,16 Milliarden JPY – ein Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIX 1,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 151,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 83,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat NIX in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at