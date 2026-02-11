NJ: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NJ hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 JPY gegenüber -2,010 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at