NJ: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NJ hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,02 JPY. Im Vorjahresquartal waren 8,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,84 Prozent auf 2,37 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,41 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 22,590 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 6,02 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 9,95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NJ 9,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at