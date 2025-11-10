NJ veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NJ stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,130 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,50 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at