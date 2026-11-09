NJ veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NJ hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,56 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,780 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at