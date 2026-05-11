NJ zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NJ hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NJ 2,28 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent auf 2,55 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at