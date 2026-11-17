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17.11.2026 06:31:28
NK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NK äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 288,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -400,000 KRW erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31,50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 28,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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