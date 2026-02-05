|
05.02.2026 06:31:28
NK Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NK Industries hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
NK Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,35 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,710 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NK Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,1 Millionen INR im Vergleich zu 38,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
